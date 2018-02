Perto da estréia na F-1, Toro Rosso ainda monta o carro Se Ferrari, McLaren e BMW Sauber estão praticamente prontas para a estréia na temporada, o mesmo não acontece na Toro Rosso. Nesta quinta-feira, após o último treino da Fórmula 1 no Bahrein, o engenheiro chefe da equipe, Laurent Mekies, contou que a escuderia ainda corre atrás do acerto do carro. "Nos últimos dias foram chegando peças e mais peças da fábrica. Aos poucos, estamos aumentando a flexibilidade e o nível do rendimento do veículo", explicou Mekies. "Todos os membros da equipe estão trabalhando com muito empenho, mas estamos cientes de que ainda falta muito para a estréia." Apesar dos problemas, a Toro Rosso conseguiu registrar um bom tempo na última sessão. Sob comando do norte-americano Scott Speed, a escuderia garantiu a oitava posição. "O nosso rendimento desta quinta mostra que estamos no caminho certo. Por isso, vamos continuar otimistas." Antes de viajar para a Austrália, local em que acontecerá a primeira prova do ano (dia 18 de março), a Toro Rosso retornará para a Europa, onde realizará uma série de treinos privados.