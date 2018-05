Perto de adeus à Yamaha, Lorenzo lidera treinos livres da última etapa da MotoGP

Um dia após divulgar uma carta de despedida da Yamaha, da qual sairá ao término do seu contrato para em seguida passar a correr pela Ducati a partir do próximo ano, Jorge Lorenzo liderou nesta sexta-feira os primeiros treinos livres da etapa da Comunidade Valenciana do Mundial de MotoGP, na Espanha.

O piloto espanhol marcou 1min30s463 para assegurar o melhor tempo do dia, superando em 0s247 o tempo cravado pelo seu compatriota Marc Márquez, da Honda, que assegurou o segundo lugar no circuito Ricardo Tormo. Líder do Mundial e com o tricampeonato da categoria máxima da motovelocidade assegurado desde o último dia 16 de outubro, Márquez agora tentará fechar sua temporada com uma vitória diante de seus compatriotas.

A Espanha, por sinal, teve Maverick Viñales, da Suzuki, como o terceiro mais rápido destes treinos livres e Pol Espargaró, da Yamaha, garantindo a quarta posição. O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, fechou o grupo dos cinco primeiros.

Vice-campeão da temporada por antecipação, o italiano Valentino Rossi foi apenas o oitavo colocado com a sua Yamaha, tendo sido superado também pelo espanhol Aleix Espargaró (Suzuki) e pelo seu compatriota Andrea Iannone, da Ducati, respectivos sexto e sétimo colocados. O italiano Danilo Petrucci (Ducati) e o espanhol Dani Pedrosa (Honda) fecharam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros do dia.

O treino de classificação para o grid de largada da última prova da temporada da MotoGP começa às 11h10 (de Brasília) deste sábado, enquanto a corrida será iniciada às 11 horas de domingo.