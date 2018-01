Peterhansel perto do recorde no Rali Na liderança absoluta da categoria carros do Rali Paris-Dacar, o francês Stephane Peterhansel está prestes a fazer história na competição. Depois de vencer seis vezes a edição do torneio nas motos, ele agora busca a superação: quebrar a hegemonia de Hubert Auriol, atual organizador do evento e único participante do torneio a ganhar em duas categorias. Com 26 minutos de vantagem sobre o segundo colocado na classificação geral acumulada, o japonês Hiroshi Masuoka, e duas horas e meia sobre o terceiro, o compatriota Jean-Pierre Fontenay, Peterhansel não apresentou até o momento problemas com o seu Pajero Evolution e acelera fundo em algumas etapas, chegando a registrar 190 km/h no velocímetro. ?O carro dele está muito bem acertado e dificilmente alguém tira o título da Mitsubishi em 2003?, acredita o brasileiro Lourival Roldan, navegador de Klever Kolberg. Terminada a 13ª etapa do Dakar 2003, nesta quarta-feira, Kolberg ocupa, ao lado de Roldan, a terceira posição na Super Production Diesel e é o 13º na geral. Nas motos, Jean Azevedo ficou em segundo nas categorias Marathon e Production e permanece em sexto na geral, enquanto André Azevedo terminou em quarto, nos caminhões.