Peterhansel perto do título no Dacar O francês Stephane Peterhansel está perto de conquistar o título de campeão da categoria de carros do Rali Dacar, que termina neste domingo. Neste sábado, na 15ª e penúltima etapa entre Tambacounda e Dacar, vencida pelo sul-africano Giniel De Villiers, Peterhansel não arriscou: terminou apenas em quinto lugar, ao lado de seu companheiro de equipe, o também francês Jean-Paul Cottret. Na classificação geral, Peterhansel está com o tempo de 52h09min30 - 27min13 à frente do segundo colocado, o francês Luc Alphand. Caso seja confirmado título de Peterhansel, o francês se tornará bicampeão do rali. Na categoria de motos, outro que praticamente pode ser considerado campeão virtual é o piloto francês Cyrile Despres, que venceu na penúltima etapa do rali com uma vantagem de 1 minuto e 24 segundos sobre o também francês Alain Duclos. Com esta vitória, Despres tem uma vantagem na classificação geral de 9 minutos e 45 segundos em relação ao segundo colocado, o espanhol Marc Coma. Embora tenha havido cinco mortes nesta edição do Paris-Dacar, a organização da prova assume apenas duas delas. Segundo a organização, duas mortes foram causadas por acidentes de competição (dois pilotos). As outras três mortes são consideradas acidentes de circulação, como o que aconteceu com duas pessoas de equipes de apoio e uma criança senegalesa. Erro e problemas - Jean Azevedo, que corre na categoria de motos, terminou em quinto lugar e está em sétimo no geral. Ele conta que teve problemas na moto e ainda errou um trecho pequeno do percurso. "Errei o caminho na saída de um vilarejo e logo depois percebi um barulho estranho no motor", disse. » Leia mais sobre o rali Dacar