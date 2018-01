Peterhansel segue na liderança do Dacar O francês Stéphane Peterhansel ficou mais perto da segunda conquista no Rali Dacar, nesta quarta-feira, ao terminar a 11ª etapa em segundo lugar, atrás apenas do sul-africano Giniel De Villiers. O primeiro colocado completou os 586 quilômetros cronometrados entre as cidades de Kiffa e Bamako, no Mali, em 7h20m58, 3m01 de vantagem sobre Peterhansel. No geral, Peterhansel soma 41h05m13, 23m16 à frente do compatriota Luc Alphand. Nesta quarta-feira, não houve etapa para as motos. Os competidores continuam muito abalados pela morte do italiano Fabrizio Meoni, na terça-feira. Assim, o francês Cyril Després segue em primeiro lugar na classificação, seguido pelo espanhol Marc Coma, com uma vantagem de 14m50. Nesta quinta-feira, os competidores seguem de Bamako a Kayes, ainda no Mali, onde serão cronometrados 370 quilômetros. » Leia mais sobre o rali Dacar