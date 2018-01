Peterhansel vence etapa do Rali Dacar O francês Stéphane Peterhansel mostrou que é o maior favorito para vencer o Rali Dacar entre os carros. Nesta quinta-feira, o piloto da Mitsubishi venceu a sétima etapa ? a maior da competição ?, com 669 quilômetros entre Zouerate e Tichit, na Mauritânia, ao conseguir 25m40 de vantagem sobre Nasser Al Attiyah, do Catar. Esta foi a segunda vitória consecutiva de Peterhansel, atual campeão do Rali. Ele completou o percurso desta quinta-feira em 8h21m57. Entre as motos, o francês David Frétigné completou o percurso cronometrado em 9h16m26, com 4m31 de vantagem sobre o espanhol e atual líder Marc Coma. O piloto da Espanha soma 18h17m21, 16 segundos à frente do francês Cyril Despres. » Leia mais sobre o rali Dacar