Peterhansel vence etapa e assume liderança do Dakar

O piloto francês Stephane Peterhansel ganhou nesta segunda-feira a terceira etapa do Rally Dakar de 2010, que foi realizada entre as cidades argentinas de La Rioja e Fiambalá. Com o triunfo, ele assumiu a liderança da classificação geral do rali entre os carros.

Peterhansel, que pilota um BMW, completou a terceira etapa do rali, que está sendo realizada na Argentina e no Chile, em 2 horas, 55 minutos e 19 segundos. O espanhol Carlos Sainz, que se manteve em segundo lugar na classificação geral, chegou 5 minutos e 44 segundos atrás do francês.

O príncipe Nasser Saleh Al Attiyah, do Catar, que havia vencido a segunda etapa e liderava a disputa, terminou em terceiro lugar, dez minutos e um segundo atrás de Peterhansel. Com isso, caiu para a terceira colocação na classificação geral. O norte-americano Mark Miller e o francês Guerlain Chicherit vieram logo atrás dele.

Com o tempo de 3h36min19, Guilherme Spinelli foi o melhor brasileiro entre os carros, terminando na décima colocação. Ele assumiu o oitavo lugar na classificação geral. Terceiro lugar na segunda etapa, Maurício Neves teve desempenho ruim. Ele completou a etapa em 4h01min14, na 14ª posição, e caiu para o décimo lugar na classificação geral.