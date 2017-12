Peterhansel vence etapa na Bolívia e rouba liderança de Loeb

A sexta etapa do Rally Dakar, o mais tradicional do mundo, teve um dia movimentado nesta sexta-feira. Na especial de 572 km, de um total de 723 km percorridos, com largada e chegada na cidade boliviana de Uyuni, a liderança entre os carros mudou de mãos. O francês Stephane Peterhansel conseguiu a segunda vitória na competição e, beneficiado pelo dia ruim do compatriota Sébastien Loeb, assumiu a liderança geral da categoria.

Para se ter uma ideia do péssimo desempenho de Loeb nesta sexta-feira, o piloto da Peugeot tinha 7min48s de vantagem para Peterhansel antes da etapa, mas que agora virou uma desvantagem de 27 segundos. O espanhol Carlos Sainz, que travou uma boa batalha em Uyuni com Peterhansen, chegou em segundo lugar e se mantém em terceiro na classificação geral, 5min55s atrás do novo líder.

Entre as motos, pela terceira vez o australiano Toby Price foi o mais rápido. O piloto da KTM conseguiu ser o melhor especialmente no trecho final da etapa, disputada na altitude boliviana. O segundo colocado foi o português Paulo Gonçalves, da Honda, que segue como o líder na classificação geral - tem 35 segundos de vantagem para o rival da Austrália.

Neste sábado será disputada a sétima etapa partindo de Uyuni, na Bolívia, e retornando para a Argentina, com chegada na cidade de Salta, onde no domingo acontecerá o dia de descanso para os competidores. Esta etapa terá uma especial de 353 km, em um total de 793 km a serem percorridos.