Petrobrás assina contrato com Jordan A Petrobrás está expandido suas atividades na F-1. A empresa assinou nesta quarta-feira contrato com a Jordan para fornecimento de óleos lubrificantes, até o fim de 2002. Pelo acordo, irá desenvolver, testar e produzir 15 mil litros de óleo para motor (a Jordan utiliza os Honda) e mil litros de óleo para câmbio. O valor não foi revelado. A Petrobrás está na categoria há quatro anos, fornecendo gasolina para a Williams. O conceito do produto da empresa na F-1 é dos melhores e cresceu com a vitória da Williams, com Ralf Schumacher, no GP de San Marino deste ano. Outras equipes, inclusive a própria Jordan, já demonstraram interesse pela gasolina brasileira. Mas, desde o ano passado, obter contrato para fornecimento de óleos passou a ser uma das metas principais da empresa na categoria.