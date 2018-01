Petrobras evita falar sobre combustível A Petrobras, fornecedora de combustível da Williams, deu graças a Deus com o final feliz no caso da adulteração do combustível utilizado pelo piloto alemão Ralf Schumacher durante a tomada de tempo oficial no sábado. "Não vamos mexer agora nessa história", afirmou o engenheiro da Petrobrás responsável pelo programa de combustíveis Rogério Gonçalves. O temor da direção da estatal era de que o nome da empresa fosse envolvido em mais um embaraçoso episódio poucos dias depois do afundamento da plataforma de extração P-36 na Bacia de Campos-RJ. Por isso, nem se demonstraram preocupados em descobrir qual o componente que teria causado o problema.