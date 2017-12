Petrobras traz Montoya ao Brasil O piloto colombiano da Williams, Juan Pablo Montoya estará no Brasil na semana que vem. No dia 17 de dezembro, o piloto participa do lançamento do programa ?Esporte Motor?, da Petrobras, empresa parceira da escuderia inglesa. Além de Montoya, vão participar do lançamento, os pilotos brasileiros Antonio Pizzona e Ricardo Sperafico da equipe Petrobras Junior de F-3000 e dos pilotos da equipe BR Lubrax de rali, klever kolberg, Juca Bala e Luiz Mingione.