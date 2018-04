Petter Solberg vence o Rally do Japão O piloto norueguês Petter Solberg (Subaru) venceu neste domingo, o Rally do Japão - a 11ª etapa do Campeonato Mundial da categoria, disputado na ilha de Hokkaido. O francês Sébastien Loeb (Citroen Xsara) chegou em segundo e o estoniano Markko Martin (Ford) foi o terceiro. A vitória foi muito comemorada pelo norueguês, que sofreu um grave acidente na Alemanha, há duas semanas. "Depois do que aconteceu na Alemanha, é incrível que eu tenha vencido", disse Solberg, que escapou ileso do maior acidente de sua carreira, quando o carro bateu contra uma barreira de concreto e capotou várias vezes. "Nunca pensei que as coisas sairiam tão bem aqui depois daquilo?, acrescentou. Com a segunda posição no Japão, Loeb se mantém na liderança do campeonato com 84 pontos. Solberg aparece em segundo com 54, apenas um ponto a mais que Martin. A Citroen lidera o Mundial de Construtores com 137 pontos, seguida pela Ford com 102, Subaru (79) e Peugeot (73). A próxima etapa do Mundial de Rally está marcada para a Inglaterra, entre 17 e 19 de setembro. Veja a classificação do Rally do Japão: 1. Petter Solberg (NOR) Subaru 3:43:50.6 2. Sebastien Loeb (FRA) Citroen 1:13.3 atrás 3. Markko Martin (EST) Ford 1:43.3 4. Marcus Gronholm (FIN) Peugeot 2:17.9 5. Carlos Sainz (ESP) Citroen 2:31.0 6. Harri Rovanpera (FIN) Peugeot 7.26.2 7. Mikko Hirvonen (FIN) Subaru 9:06.5 8. Antony Warmbold (ALE) Ford 18.14.7 9. Toshihiro Arai (JAP) Subaru 18.15.4 10. Kamada Takuma (JAP) Subaru 21.51.2 Classificação do Mundial de Pilotos: 1. Sébastien Loeb (FRA) 84 pts 2. Petter Solberg (NOR) 54 3. Markko Martin (EST) 53 4. Carlos Sainz (ESP) 50 5. Marcus Gronholm (FIN) 47 6. François Duval (BEL) 39 7. Mikko Hirvonen (FIN) 21 8. Harri Rovanpera (FIN) 17 9. Janne Tuohino (FIN) 16 10. Freddy Loix (BEL) 7 11. Daniel Carlsson (SUE) 6 . Gilles Panizzi (FRA) 6 13. Cédric Robert (FRA) 4 14. Manfred Stohl (AUT) 3 . Henning Solberg (NOR) 3 . Luis Perez-Campanc (ARG) 3 . Jani Paasonen (FIN) 3 . Toni Gardemeister (FIN) 3 19. Jussi Valimaki (FIN) 2 Mundial de Construtores: 1. Citroen 137 pts 2. Ford 102 3. Subaru 79 4. Peugeot 73