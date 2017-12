Peugeot vai participar da Stock Car Brasil em 2007 A temporada 2007 da Stock Car terá o modelo de mais uma montadora: a Peugeot. A empresa francesa anunciou nesta segunda-feira, em coletiva no Salão do Automóvel, que utilizará seu modelo 307 sedã. Este será o quarto da categoria, que já conta com os chassis da Chevrolet (Astra), Mitsubishi (Lancer) e Volkswagen (Bora). Segundo Ana Tereza Borsari, Diretora de Marketing e Qualidade da Peugeot do Brasil, a intenção da entrada na Stock é " reforçar sua atuação generalista, uma montadora com raízes cada vez mais fincadas em solo brasileiro". "Estamos prontos para fazer com que a categoria e o esporte sejam ainda mais fortes?, diz Carlos Col, diretor presidente da Vicar, que administra a categoria. Segundo informações da Assessoria de Imprensa, com 25 equipes, 40 carros e quase 90 patrocinadores, a Stock Car movimenta cerca de R$100 milhões em negócios e mais R$150 milhões considerando a exposição da mídia. A cada temporada, são gerados 2.650 empregos diretos e indiretos e 400 trabalhadores temporários por evento. Em relação à temporada deste ano, Cacá Bueno é o líder do playoff, empatado com Giuliano Losacco (que venceu a etapa de Tarumã (RS), no domingo), ambos com 237 pontos. Bueno leva vantagem por ter mais vitórias. A próxima corrida será no dia 29 de outubro, em Buenos Aires.