Pikes Peak é um mistério para Kanaan O oval de uma milha do circuito de Pikes Peak é um mistério para o líder da Indy Racing League, o piloto Tony Kanaan. Ele não conhece o circuito e só entrará na pista sábado para os treinos livres e a classificação. A corrida será no domingo. Nesta terça-feira, entretanto, ele ficou sabendo que o traçado é semelhante ao de Phoenix, onde ele conquistou sua única vitória na temporada. ?A curva 1 é exatamente igual a de Phoenix. Isso me deixou mais otimista.? A corrida de Pikes Peak é a sexta etapa do campeonato. As cinco corridas anteriores tiveram um vencedor diferente em cada etapa. E na disputa das marcas, a Toyota ganhou quatro corridas e a Honda, apenas uma. Para Kanaan, que corre com um Dallara/Honda, a vantagem da Toyota, até agora, é normal. ?Nós começamos depois a desenvolver o motor para a IRL. A Toyota já estava na frente. Mas a potência dos dois é, praticamente, a mesma. A diferença está no acerto do carro.? Kanaan tem 177 pontos contra 151 de Al Unser Jr e 149 de Hélio Castro Neves. ?É um campeonato duro, equilibrado, e eu estou trabalhando para vencê-lo. No momento meu principal objetivo é continuar somando pontos. Mas, é claro, também busco as vitórias.? Dos adversários na sua primeira temporada da IRL, Kanaan julga que os brasileiros Helinho e Gil de Ferran serão os mais difíceis. Al Unser Jr, segundo Kanaan, corre por uma equipe inconstante, a Kelley, diminuindo suas chances de disputar o título. ?Desta vez acho que os brasileiros disputarão o título da IRL?. Até hoje nenhum piloto brasileiro conquistou o título desta categoria americana de monopostos criada em 1996. Quem esteve mais perto foi Hélio Castro Neves que foi o vice-campeão no ano passado.