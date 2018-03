Piloto argentino morre em queda de avião O piloto da equipe Toyota, Nicolás Vuyovich, que havia vencido domingo a corrida da categoria Turismo de Competição 2000 argentina, morreu ontem, junto com outras cinco pessoas, na queda do avião que o levava de San Juan a Córdoba, no centro da Argentina. O avião, um PA-31 (Pipper Nava) matrícula LV-LXO, era um táxi aéreo. A aeronave caiu a cerca de 700 metros de distância da pista do aeroporto de Córdoba.