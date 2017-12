Piloto brasileiro é pole na F-3 alemã O piloto brasileiro João Paulo Oliveira largará na pole position da oitava etapa do Campeonato Alemão de Fórmula 3, que será disputada domingo, no autódromo de Sachsenring. Oliveira marcou o tempo de 1min15s601, ficando à frente do sueco Björn Wirdheim (1min15s650) e do japonês Toshihiro Kaneishi (1min15s688). O brasileiro volta à pista de Sachsenring neste sábado para disputar os treinos classificatórios e a sétima etapa da competição, abrindo a rodada dupla do fim de semana.