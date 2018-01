Piloto com pinta de jogador de futebol Com a proposta de tornar-se mais importante que a Fórmula 3000 e ficar atrás apenas da Fórmula 1, a Telefonica World Series V6, ou Super Nissan, teve sua corrida da estréia, na cidade espanhola de Valência, no último domingo. Três brasileiros estão na competição: Ricardo Zonta, Tuka Rocha e Luciano Gomide. A principal novidade da categoria é a entrada de clubes de futebol espanhóis na condição de patrocinadores das equipes. O Barcelona é o clube patrocinador da equipe Gabord Competicion, de Zonta e Tuka. Zonta, de 26 anos, vê na categoria uma nova chance de voltar à Fórmula 1, na qual foi o piloto de testes da Jordan na última temporada. Tuka, de 19, correu três anos de kart e no ano passado estreou na Fórmula 3 Sul-Americana Light. Leia mais no Jornal da Tarde