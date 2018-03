Piloto da BAR é o mais rápido em treino O piloto japonês Takuma Sato (BAR) foi o mais rápido do dia na segunda jornada de treinos livres para o Grande Prêmio da Espanha, realizados nesta quarta-feira no circuito de Montmeló, na Catalunha. Sato, que amanhã será substituído pelo seu companheiro Jenson Button, deu 107 voltas e fechou o dia com o tempo de 1min.14s.687, ficando à frente da Renault do italiano Jarmo Trulli (1:14.702). Luca Badoer, da Ferrari, chegou em terceiro, com 1:14.864. Veja os tempos desta quarta-feira em Montmeló Takuma Sato (JAP) BAR-Honda 1:14.687 107 Jarno Trulli (ITA) Renault 1:14.702 76 Luca Badoer (ITA) Ferrari 1:14.864 118 Alexander Wurz (AUT) McLaren 1:14.935 67 Fernando Alonso (ESP) Renault 1:15.119 55 J. Gené (ESP) Williams 1:15.217 107 Olivier Panis (FRA) Toyota 1:15.803 100 David Coulthard (ESC) McLaren 1:15.835 73 S. Dixon (NZL) Williams 1:15.932 97 Ricardo Zonta (BRA) Toyota 1.16.144 97 B. Wirdheim (SUE) Jaguar 1:16.579 100 Felipe Massa (BRA) Sauber 1:17.125 48.