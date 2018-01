Piloto da IRL morre durante treino O piloto Tony Renna, da equipe Chip Ganassi, morreu nesta quarta-feira durante testes da IRL no circuito de Indianápolis, nos Estados Unidos. O piloto, de 26 anos, perdeu o controle do carro na terceira curva do circuito e se chocou contra o muro a uma velocidade aproximada de 355 quilômetros por hora. Esta foi a 67ª morte registrada no autódromo desde sua inauguração, em 1909. A mais recente havia sido a de Scott Brayton, em 96. Segundo a Chip Ganassi, Renna dava sua quarta volta do dia quando aconteceu o acidente. A equipe confirmou também que o piloto andava acima de 350 por hora. Tony Renna foi o sétimo colocado nas 500 milhas de Indianápolis em maio deste ano e neste mês havia sido ingressado na Chip Ganassi em substituição a Tomas Scheckter, que se transferiu para a Panther Racing. Segundo o administrador do autódromo, Ron Green, o piloto foi levado ao Hospital Metodista mas não resistiu. ?Tony era uma grande cara?, disse Green. ?Não conheço nada que possa ser dito contra ele?, acrescentou.