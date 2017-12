Piloto da Malásia tenta vaga na F1 O malaio Alex Yoong tentará em Mugello (Itália), nos treinos desta quinta e sexta-feira, provar que pode estrear na Fórmula 1 na próxima etapa do campeonato, dia 2 de setembro, em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Alex treinará com o carro da Minardi e, dependendo do seu desempenho, poderá obter a superlicença para substituir o brasileiro Tarso Marques.