Piloto de 16 anos vence em Tarumã O piloto Thiago Camillo, de 16 anos, venceu neste domingo a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car Light, no autódromo de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre (RS). Ele largou na pole position e fez uma corrida excepcional, liderando a prova de ponta a ponta. ?Estava difícil, não abusei nenhuma vez e estou feliz. Agora já dá para pensar no campeonato?, contou Camillo. Mas antes o jovem piloto deve se preocupar com um perigoso adversário nas pistas e que dará muito trabalho para Camillo durante a temporada 2001: Thiago Marques, vice-campeão neste domingo. Com 21 anos, o irmão de Tarso Marques, hoje na Fórmula 1, é piloto há apenas duas semanas. Segue a classificação dos seis primeiros em Tarumã: 1) Thiago Camilo; 2) Thiago Marques; 3) Pedro Gomes; 4) Matheus Greipel; 5) Tiago Gonçalves; 6) Alexandre Conill. Segue a classificação do campeonato brasileiro após duas etapas: 1) Thiago Marques 30 pontos; 2) Alexandre Conill 26 pontos; 3) Pedro Gomes 20 pontos; 4) Thiago Camillo 20 pontos; 5) André Bragantini 12 pontos; 6) Bruno Santos 10 pontos.