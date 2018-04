Piloto de 17 anos é punido por acidente que decidiu o GP de Mônaco

Com 17 anos de idade, o holandês Max Verstappen é o estreante mais jovem da história da Fórmula 1. Inexperiente, o piloto da Toro Rosso acabou provocando, a 14 voltas do fim do GP de Mônaco, neste domingo, no circuito de rua de Montecarlo, o acidente que decidiu a prova em favor do alemão Nico Rosberg, da Mercedes, que brigava pela liderança com o inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, e o também alemão Sebastian Vettel, da Ferrari.

Em uma manobra arriscada para tentar ultrapassar o francês Romain Grosjean, da Lotus, na curva Ste Devote, Verstappen bateu na traseira do rival e acabou se chocando violentamente na barreira de proteção. Saiu sem qualquer problema físico, mas foi punido pelos comissários da prova com a perda de cinco colocação no grid de largada do GP do Canadá, em Montreal, daqui duas semanas.

Criticado por vários colegas da Fórmula 1, Verstappen afirmou após a corrida acreditar que não teve culpa no acidente. "Na volta anterior, eu freei no mesmo lugar de quando eu bati. Mas dava para ver que o carro da frente (de Grosjean) freou muito cedo e quando você está naquelas velocidades e tão perto não tem o que fazer. Não esperava que ele freasse tão cedo", disse o holandês.

Além da perda de cinco colocações no grid do GP do Canadá, Verstappen foi punido com dois pontos na sua carteira para a Super Licença da Fórmula 1.