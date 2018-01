Piloto é flagrado em exame de doping O piloto checo Tomas Enge que corre pela equipe Arden Internacional no Campeonato Mundial de F-3000, se transformou nesta quinta-feira no primeiro caso de doping do automobilismo mundial. O exame - realizado ao final do GP da Hungria, vencido por Enge - apresentou substância proibida pela legislação esportiva e o resultado foi encaminhado à Federação Internacional de Automobilismo. O nome da substância encontrada não foi divulgado. O piloto pode pedir a realização de contraprova. Tomas Enge ocupa atualmente a segunda colocação no Mundial de F-3000, com um ponto atrás do francês Sebastián Bourdais. A última etapa do campeonato será disputada neste domingo, em Monza.