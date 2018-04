Piloto é homenageado no Paraná Pelo segundo ano consecutivo, o piloto Augusto Farfus Júnior (Credicard) vai receber o Prêmio Talento do Paraná. Em 2000, o piloto ficou com a Menção Honrosa pelo currículo esportivo e pouca idade, e agora, com 18 anos, ganhou o prêmio na categoria ?Talento Esportivo?. Além de conquistar 12 títulos e seis vice-campeonatos em 11 anos de carreira, no ano passado, Augusto foi campeão europeu de F-Renault. Este ano, ele vai disputar o Campeonato Europeu de F-3000, uma das últimas categorias antes da F-1. O troféu será entregue amanhã, às 20 horas, no Hotel Four Points Sheraton. Ao todo, serão homenageadas 24 personalidades paranaenses.