Piloto envolvido em acidente na IRL quer voltar a correr O piloto norte-americano Ed Carpenter, da equipe Vision, que se envolveu em um trágico acidente na primeira prova do ano da Indy Racing League (IRL), em Homestead - que provocou a morte de seu compatriota Paul Dana, da Rahal Letterman -, declarou nesta terça-feira que quer voltar a correr já na próxima etapa da categoria, que será neste domingo, na Flórida. "Estou melhor e feliz por ter falado com o irmão de Paul durante a minha estada no hospital. Eu sou abençoado e minha próxima meta é voltar a correr na Flórida", revelou o canadense. Apesar de já querer voltar a correr, Carpenter ainda está muito impressionado com o acidente e gostaria de prestar todo o apoio possível à família de Paul. "Eu desejaria falar com a mulher dele também, pois quero prestar a minha solidariedade". A segunda etapa da Temporada 2006 da IRL acontecerá no próximo domingo, no Circuito de Rua de São Petersburgo, na Flórida.