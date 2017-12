Piloto espanhol de MotoGP sofre dois acidentes Um grande acidente envolvendo seis pilotos na primeira volta marcou o Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP, a 7ª etapa da temporada, disputada neste domingo, no Circuito de Montmeló. O caso mais grave aconteceu com o espanhol Sete Gibernau, da equipe Ducari Marlboro, que sofreu uma comoção cerebral e fraturou uma clavícula. O curioso é que a ambulância que transportava o piloto espanhol para o Hospital do Valle Hebrón, em Barcelona, acabou se chocando com um ônibus de transporte público, após cruzar um farol vermelho em alta velocidade - neste acidente, apenas um enfermeiro se machucou, sem gravidade. O italiano Loris Capirossi, da Ducati Marlboro, segundo colocado no Mundial, também sofreu ferimentos graves - ele teve uma contusão abdominal com possíveis hemorragias internas. Outro italiano envolvido no acidente, Marco Melandri, da Fortuna Honda, sofreu uma luxação clavicular. O espanhol Dani Pedrosa, da Repsol Honda, o francês Randy de Puniet, da Kawasaki, e o norte-americano John Hopkins, da Suzuki Rizla, sofreram apenas ferimentos leves. O vencedor da prova acabou sendo o italiano Valentino Rossi, da Camel Yamaha.