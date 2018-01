Piloto fica pelado e pode ser punido O piloto argentino Marcelo Bugliotti corre o risco de ser condenado a uma pena de prisão que pode variar de seis meses a quatro anos por ter ficado pelado no pódio, ao final de uma corrida realizada no domingo, no autódromo ?El Zonda, na província de San Juan. Bugliotti foi denunciado pelo Ministério Público a pedido de um torcedor, que se sentiu ofendido pela atitude do corredor. Bugliotti tirou a roupa no pódio diante de aproximadamente 10 mil pessoas ao vencer a prova do campeonato de Turismo - TC 2000. Disse que fez isso em sinal de protesto, ?para castigar os políticos? argentinos. A Comissão Desportiva Automobilística (CDA), que organiza a prova, multou o piloto em 2 mil pesos (cerca de 625 dólares).