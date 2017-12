Piloto finlandês lidera Rally do Chipre O piloto finlandês Marcus Gronholm (Peugeot) assumiu nesta sexta-feira a liderança do Rally do Chipre - a quinta etapa do campeonato mundial da categoria - que está sendo disputado em Limassol, Chipre. Gronholm fechou o primeiro dia de provas com o tempo de 1h 57min.24s6, pouco mais de 10 segundos à frente do seu companheiro de equipe Harri Rovanpera, que chegou em segundo. O francês Sébastien Loeb (Citroën Xsara) foi o terceiro. O norueguês Petter Solberg (Subaru), atual campeão mundial e vencedor da edicão anterior, no mês passado, na Nova Zelândia, esteve à frente na classificação durantes as três primeiras especiais do dia, mas teve problemas no motor e acabou na última posição. As provas prosseguem neste sábado. A corrida termina no domingo. Veja a classificação de sexta-feira do Rally do Chipe: 1. Marcus Gronholm-Timo Rautiainen (FIN/Peugeot 307 WRC) 1 H 57:24.6 2. Harri Rovanpera-Risto Pietilainen (FIN/Peugeot 307 WRC) a 10.7 3. Sébastien Loeb-Daniel Elena (FRA/Citroën Xsara WRC) 20.1 4. Markko Martin-Michael Park (EST-GBR/Ford Focus WRC) 21.0 5. Carlos Sáinz-Marc Martí (ESP/Citroën Xsara WRC) 26.7 6. Mikko Hirvonen-Jarno Lehtinen (FIN/Subaru Impreza WRC) 2:39.1 7. Janne Tuohino-Jukka Aho (FIN/Ford Focus WRC) 4:19.5 8. Gilles Panizzi-Hervé Panizzi (FRA/Mitsubishi Lancer WRC) 4:21.9 . Petter Solberg-Philip Mills (NOR-GBR/Subaru Impreza WRC) 9:32.4.