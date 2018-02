Piloto italiano de 250 cc sofre acidente e fica em coma O piloto italiano Roberto Locatelli, de 32 anos, sofreu um acidente de moto no último sábado durante os treinamentos para o Grande Prêmio da Espanha da categoria 250 cc, no Circuito de Jerez de la Frontera. Segundo informações dos responsáveis pelo circuito, Locatelli, que foi campeão mundial da categoria 125 cc em 2000, está internato num hospital da região com traumatismo craniano e uma fratura exposta no tornozelo esquerdo. O italiano também quebrou a clavícula esquerda e sofreu diversos cortes no rosto. Apesar da gravidade das lesões, os médicos que cuidaram de Locatelli demonstraram confiança na recuperação do piloto, que caiu no último minuto do treino, quando estava a uma velocidade de 120 km/h. A prova em Jerez foi vencida neste domingo pelo atual campeão do mundo, o espanhol Jorge Lorenzo, da equipe Aprilia, que superou o seu companheiro Alvaro Bautista e o italiano Andrea Dovizioso (Honda). A vitória foi dedicada a Lucatelli.