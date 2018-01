Piloto japonês corre risco de morte Um grave acidente marcou este domingo a primeira etapa do Campeonato Mundial de MotoGP, em Suzuka, no Japão. Enquanto o atual campeão, o italiano Valentino Rossi, estava prestes a conquistar mais uma vitória, a moto Honda do japonês Daijiro Kato se desequilibrou na segunda volta causando a queda do piloto. O impacto com o chão foi tão forte que seu capacete partiu ao meio. Kato, campeão das 250 cilindradas em 2001, foi transportado imediatamente de helicóptero para um hospital de Yokkaichi e corre risco de morte. Kato, de 26 anos, teve de ser reanimado duas vezes, uma na pista, logo após a queda, e a segunda, no centro médico ao lado do circuito. As chances de o piloto se manter vivo são de apenas 15%, segundo Claudio Costa, responsável pelo serviço de urgência do circuito de Suzuka. ?Neste momento, ele está lutando por sua vida. As próximas 24 ou 48 horas vão ser cruciais?, disse o diretor-médico da categoria, Claudio Macchiagodena. Daijiro Kato sofreu traumatismo craniano e se encontra em coma profundo, com uma grave lesão cerebral. Além disso, sofreu uma luxação entre a primeira e a segunda vértebras, o que deve deixá-lo paralítico caso consiga se recuperar. No final da prova, que não foi interrompida por causa do acidente, o pódio foi todo italiano. Em primeiro chegou Rossi, Max Biaggi foi o segundo e Loris Capirossi, terceiro. O brasileiro Alexandre Barros, que sofreu uma queda nos treinos da manhã e machucou o joelho, terminou a corrida na oitava colocação.