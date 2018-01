Piloto morre após 13 dias em coma Depois de 13 dias em coma em conseqüência de um acidente, morreu neste sábado, em Tóquio, o piloto de motociclismo japonês Daijiro Kato, segundo informa a agência EFE. O piloto, de 27 anos, sofreu um grave acidente no Grande Pêmio do Japão de MotoGP, realizado no dia seis de abril no circuito de Suzuka. A notícia da morte foi comunicada pela direção de sua equipe, a Movistar Honda RC.