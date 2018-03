Piloto morre em Silverstone A entrada na pista do cidadão presumivelmente escocês, cuja identidade não foi revelada pela polícia até a noite deste domingo, levou muita gente a pensar que haveria uma tragédia no GP da Grã-Bretanha. Ela de fato ocorreu, mas na prova seguinte à da Fórmula 1, numa competição reservada para carros históricos. O inglês David Gordon Heynes, de 56 anos, morreu quando sua Lotus 15 bateu no muro de proteção da veloz curva Becketts. Apesar de todas as tentativas de reanimá-lo ainda no local do acidente, David não reagiu.