Piloto paranaense fecha contratos O piloto paranaense Augusto Farfus Júnior (Credicard Team/Nextel/Varig), líder da Fórmula Renault européia, com 30 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, se despede do Brasil neste sábado com dois novos contratos. O primeiro foi assinado durante a semana que o piloto ficou no país com a Neosports, empresa que agora passa a responder pela captação de patrocínios e imagem do piloto. ?Nós trabalhamos com o esporte, pelo esportista e para as empresas?, definiram André Leão e Francisco Machado, agentes responsáveis pelo produto ?Augusto Farfus Júnior?. O segundo contrato foi assinado com a Varig, que passa a apoiar as viagens de Augusto. A partir de segunda-feira, na Itália, o piloto já começa a se preparar para a maratona de corridas. No dia 10, ele disputa em Spa, na Bélgica, uma corrida festiva promovida pela F-Renault e no dia 24, Augusto corre em Monza, na prova válida para a quarta etapa do Campeonato Italiano.