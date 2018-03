Piloto paranaense sonha com a F-1 Líder da Fórmula Renault européia, com 30 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o paranaense Augusto Farfus Jr. já tem planos até 2005, quando quer alcançar a F-1. Até agora, tudo tem dado certo para o piloto, que mora sozinho desde os 13 anos, quando trocou Curitiba por São Paulo. Está com 17 e desde os 15 vive na Itália. Hoje, Farfus esteve na exposição sobre Ayrton Senna, no Parque do Ibirapuera: "Eu me espelho nele, porque além de ótimo piloto também se importava com os outros, tinha coração." Augusto vive em Arona, perto de Milão. "Sou mesmo meio solitário, mas aprendi a viver bem assim. Quando venho passar uns dias aqui com minha mãe estranho aquele tipo de pergunta: ?Pegou o casaco??..." A cozinha, diz que domina: "O que faço de melhor é um risoto com funghi." O piloto não se arrepende de ter usado parte da infância para se dedicar ao automobilismo. "Sei que perdi algumas festas com meus amigos, mas minha determinação no esporte sempre foi mais importante. Digo sempre que a gente sabe quando o bonde vem chegando e quando ele chega mesmo é preciso subir. Porque senão pode ir embora e nunca mais voltar." Além de conquistar o título no fim das dez etapas européias, outro objetivo do piloto, patrocinado pela Credicard desde 1992, é conseguir carta de motorista. "O sonho de todo jovem é ter a maldita carta. Imagina para mim, que sou piloto!", diz Farfus, que completa 18 anos em setembro.