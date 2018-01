Piloto Paul Dana morre após acidente em treino da IRL O norte-americano Paul Dana, da equipe Rahal-Letterman, morreu neste domingo no hospital por não resistir aos ferimentos após um acidente no treino de aquecimento para o GP de Homestead, em Miami, etapa de abertura da temporada da Indy Racing League (IRL). Dana, de 30 anos, fez carreira no jornalismo e começou a se aventurar nas pistas no ano passado. Ele se acidentou logo no começo da sessão, quando bateu em alta velocidade com o carro de Ed Carpenter, da Vision, que havia se chocado no muro pouco antes. Carpenter está consciente, mas permanece internado num hospital de Miami.