Piloto Sergio Perez se diz pronto para primeiros testes pela McLaren

WOKING - Às vésperas do lançamento da nova McLaren, o mexicano Sergio Perez se diz pronto para entrar na pista e realizar os primeiros testes pela equipe inglesa. O novo piloto do time se preparou para os testes de Jerez de la Frontera e Barcelona nos simuladores em seus primeiros dias na fábrica da McLaren.

"Tenho trabalhado duro no simulador e tenho me empenhado a conhecer todos os departamentos e procedimentos da equipe. Martin [Whitmarsh] estava certo quando previu que eu mal veria o México neste inverno", afirmou o piloto, se referindo ao chefe de equipe e ao frio de Woking, na Inglaterra.

Ainda tentando se ambientar na equipe, Perez vai participar do lançamento do novo modelo da McLaren, nesta quinta-feira. Na próxima semana, já entrará na pista em Jerez para os primeiros testes da Fórmula 1 antes do início da temporada 2013.

Mais confiante, Perez quer aproveitar a oportunidade para mostrar que tem condições de pilotar pela tradicional equipe, apesar das críticas recebidas no fim do ano passado. "Eu tenho uma boa notícia para todos: a McLaren é uma equipe que sabe lidar muito bem com jovens pilotos", comenta.

"Apenas lembre do meu antecessor. Lewis Hamilton entrou na equipe sem ter qualquer experiência na F1. Mas, com a ajuda da McLaren, ele se tornou um campeão. Tudo o que quero é receber o mesmo tratamento", afirma o mexicano.