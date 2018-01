Piloto sofre acidente em Tarumã O piloto Sandro Tannuri sofreu um grave acidente durante os treinos oficiais para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, neste sábado, no autódromo de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre (RS). Tannuri ficou preso nas ferragens e teve um corte profundo na perna esquerda. Ele foi levado para o Hospital Pronto Socorro, na capital gaúcha, onde passou por uma bateria de exames, inclusive radiografias, e não foi constatada nenhuma fratura. Na última curva antes da reta dos boxes, depois de ser tocado por Rodney Felício, Tannuri rodou e ficou parado no meio da pista. Neste momento, os fiscais da prova agitaram as bandeiras amarelas, sinalizando que havia acidente logo à frente. Mas Newton Grillo não reduziu a velocidade e atingiu em cheio a lateral esquerda do carro de Tannuri, que ficou muito danificada. Antes do acidente com Tannuri, o piloto Marcelo Reis também levou um susto durante os treinos oficiais deste sábado. No final da reta dos boxes, ele perdeu o controle do carro e bateu no barranco. O Stock Car ficou com a parte da frente completamente destruída, mas o piloto nada sofreu. Paulo Gomes largará na pole, seguido por Carlos Alves, David Muffato, Ingo Hoffmann, Duda Pamplona, Nonô Figueiredo, Chico Serra e De Nigris. A largada da Stock Car, a principal categoria do automobilismo nacional, está marcada para as 13 horas e terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. Na liderança do campeonato está Chico Serra, bicampeão da categoria, e vencedor da primeira etapa, realizada no autódromo internacional de Curitiba, no início do mês. Mas a agitação em Tarumã começa bem antes da largada da Stock, com a primeira bateria da segunda etapa da Copa Corsa (9h20). Às 11h10 será a vez da Stock Car Light. E às 14h20 acontece mais uma bateria da Copa Corsa.