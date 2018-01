Piloto visitam fábrica no Paraná Os pilotos da equipe Renault, Jarno Trulli e Fernando Alonso, disseram nesta quarta-feira que o bom desempenho nas duas primeiras provas de Fórmula 1 deste ano é resultado do trabalho que a equipe desenvolveu durante o inverno europeu. Eles estiveram visitando a fábrica da Renault, em São José dos Pinhais, que leva o nome de Ayrton Senna. O grande desafio, segundo os pilotos, é manter o mesmo desempenho do início da temporada até o final.