Pilotos ?animam? festa da Ferrari Os pilotos Rubens Barrichello e Michael Schumacher não se importaram com o vexame e fizeram uma apresentação bizarra neste domingo, durante a festa de Natal da Ferrari. Vestindo roupas pouco usuais, cantando e ?tocando? instrumentos, os dois participaram da comemoração organizada pela escuderia para os funcionários e que foi realizada no Togni Brothers Circus, em Maranello. Na véspera, durante o jantar de confraternização de final de ano, o presidente da Ferrari, Luca Di Montezemolo, demonstrava confiança em mais um ano de muitas vitórias. Segundo ele, a equipe está pronta para repetir o desempenho deste ano e conseguir outra temporada perfeita no Mundial de Fórmula 1 de 2003. Além do título do alemão Michael Schumacher e do vice do brasileiro Rubens Barrichello, em 2002 a escuderia italiana foi campeã entre as construtores pela quarta vez seguida. ?Nós podemos conquistar outra dobradinha (título de pilotos e construtores) em 2003. Sabemos que a competição será dura, mas com paixão e profissionalismo nós podemos conseguir?, disse Montezemolo. A festa contou com a presença de mecânicos, dirigentes, técnicos e pilotos - além de Schumacher e Rubinho, o brasileiro Luciano Burti e do italiano Luca Badoer, que são pilotos de testes.