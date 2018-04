Pilotos aprovam circuito chinês No primeiro dia de treinos livres no circuito de Bahrein, muitos pilotos deixaram o cockpit de seus carros fazendo careta a respeito do traçado árabe. Nesta sexta-feira, porém, uns mais outros menos, é verdade, mas sem exceção elogiaram bastante a pista chinesa de 5.451 metros e 16 curvas desenhada pelo arquiteto alemão Herman Tilke. "Espetacular", definiu Michael Schumacher, da Ferrari. "Desafiadora" na opinião de Fernando Alonso, da Renault. "A combinação de curvas, sua natureza, as de número 1 e 13, em especial, a longa reta, tudo bastante interessante e técnico", deu mais detalhes Schumacher. O mais rápido na sexta-feira foi Anthony Davidson, da BAR, com 1min33s289, à média de 210,352 km/h. "A curva 13 é bem interessante, a cada volta podemos escolher um traçado distinto", disse Rubens Barrichello, companheiro de Schumacher. Ralf Schumacher elogiou a pista, mas reclamou de um pouco de ondulação no fim da reta e do desenho da frente dos boxes. "É fácil você errar de box na hora do pit stop, não há a identificação das equipes." A sequência de curvas 7 e 8, contornadas em quinta marcha, a cerca de 240 km/h, ganhou o comentário de Jacques Villeneuve, da Renault: "Sinto-me num circuito dos velhos tempos, curvas longas, rápidas, prazeirosas." Para Felipe Massa, da Sauber, é fácil um piloto errar na nova pista. "Como não há uma trajetória única, às vezes você experimenta algo diferente e não dá certo." Essa característica, de acordo com Schumacher, também pode funcionar ao contrário: "Você pode encontrar um caminho que te permita ganhar tempo." A reta de 1.100 metros entre as curvas 13 e 14 será um ponto de ultrapassagem seguro, dizem os pilotos. "A pista é larga de modo geral, o que facilita essas manobras", destaca Kimi Raikkonen, da McLaren. Xangai representa, da mesma maneira, um desafio para ajustar o carro: "Num certo sentido lembra Indianápolis. Há um setor sinuoso e outro com retas longas, encontrar o compromisso de pressão aerodinâmica entre os dois não é simples", explica Rubinho.