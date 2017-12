Pilotos brasileiros sobem ao pódio no Rali dos Faraós Os pilotos brasileiros Paulo Nobre, em carros, e Jean de Azevedo, em motos, subiram ao pódio do Rali dos Faraós, competição que foi encerrada nesta segunda-feira em frente às três grandes pirâmides do Egito, na cidade de Gizé. Paulo Nobre (BMW X5), conhecido como "Palmeirinha", venceu a última etapa, disputada entre o Oasis de Bahariya e Gizé (com 210 km de extensão). Com isso, ele ficou em segundo na classificação geral, atrás do russo Sergei Shmakov (Buggy). Por sua vez, Jean de Azevedo terminou em quinto na etapa, mas ficou em terceiro na classificação geral, já que ele foi beneficiado pelos acidentes do chileno Carlo de Gavardo e do espanhol Jordi Viladons. Azevedo sempre esteve entre os cinco primeiros colocados da competição, que teve sete etapas. O vencedor da categoria motos foi o espanhol Marc Coma (KTW). O Rali dos Faraós tem como característica a dificuldade do terreno, que possui grandes dunas e alguns lances de pedras. Os cinco primeiros da sétima etapa na categoria motos: 1.º Marc Coma (ESP/KTM) - 1h59min20 2.º David Casteu (FRA/KTM) - a 2min36 3.º Pal Anders Ullevalseter (NOR/KTM) - a 3min48 4.º Francisco López (CHI/Honda) - a 13min02 5.º Jean de Azevedo (BRA/KTM) - a 13min05 Classificação geral nas motos: 1.º Marc Coma (ESP/KTM) - 9h12min00 2.º Pal Anders Ullevalseter (NOR/KTM) - a 44min48 3.º Jean de Azevedo (BRA/KTM) - a 1h24min00 4.º David Casteu (FRA/KTM) - a 1h38min23 5.º Francisco López (CHI/Honda) - a 3h11min07 Os cinco primeiros da sétima etapa na categoria carros: 1.º Paulo Nobre (BRA/BMW) - 1h48min26 2.º Sandor Kis (HUN/Nissan) - a 12min25 3.º Silvio Totani (ITA/Mitsubishi) - a 18min35 4.º Christian Lavieille (FRA/Nissan) - a 19min22 5.º Sergey Shmakov (RUS/Buggy Zil) - a 21min29 Classificação geral nos carros: 1.º Sergey Shmakov (RUS/Buggy Zil) - 26h44min16 2.º Paulo Nobre (BRA/BMW) - a 9min45 3.º José Luis Monterde (ESP/BMW) - a 3h53min00 4.º Jerome Pelichet (FRA/Bowler) - a 4h18min03 5.º Christian Lavielle (FRA/Nissan) - a 4h35min48