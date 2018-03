Pilotos comentam erro de Senna em Ímola Parece que alguns colegas e conhecidos de Ayrton Senna esperaram completar dez anos da sua morte para expressar o que pensam a respeito do acidente que o matou no GP de San Marino de 1994. Terça-feira Damon Hill, ex-companheiro de Senna na Williams, afirmou em alto e bom som que o acidente na curva Tamburello foi causado por um erro de avaliação do brasileiro. Nesta quarta-feira, o mesmo jornal que publicou a opinião de Hill, o Times, de Londres, trouxe uma entrevista com o ex-responsável pelo motorhome da Benetton na época, escuderia de Michael Schumacher, Di Spiers, que contou que o alemão teve de ser acudido depois da corrida. "Michael chorou muito e nós o consolamos. Acreditava ter forçado demais Senna, levando-o a cometer o erro que o fez colidir contra o muro." Pode ser que já a partir desta quinta-feira, no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, quando começam os preparativos para a quarta etapa da temporada, Schumacher e, quem sabe, até Hill, se comparecer, digam que não é bem isso que queriam dizer. Mas a verdade é simples, a partir do que afirmaram: Senna morreu porque errou. A perícia técnica conduzida pela justiça italiana apontou outra causa para o acidente: a quebra da coluna de direção da Williams. As celebrações pelos dez anos da perda de um dos maiores pilotos de todos os tempos iniciaram com uma postura estranha da imprensa inglesa, bastante semelhante à série de reportagens divulgada pouco antes do julgamento dos acusados de homicídio culposo pela morte do piloto. Dentre os acusados estavam Frank Williams, proprietário da equipe, Patrick Head, sócio e diretor-técnico da Williams, e Adrian Newey, projetista do modelo FW16, o usado por Senna. Todos ingleses. A justiça italiana reabriu, há três semanas, o caso Senna. Os acusados haviam sido inocentados. Festa - Mas nem tudo são tentativas de repassar ao piloto a responsabilidade pelo ocorrido. Nesta quarta-feira à noite, por exemplo, houve uma bonita festa no estádio de Ravenna. Alguns jogadores brasileiros que fizeram parte da seleção de 1994, campeã do mundo nos Estados Unidos, enfrentaram o time formado por pilotos e ex-pilotos de Fórmula 1. Logo depois de o Brasil superar a Itália na cobrança de pênaltis, os jogadores da seleção expuseram uma faixa dedicando o título a Senna, que havia falecido naquele ano. Agora, dez anos mais tarde, eles voltam a reverenciar o ídolo. Viviane Senna esteve presente e a renda do jogo foi doada ao Instituto Ayrton Senna, presidido por ela. Eddie Jordan, sócio da Jordan, anunciou também que seu carro terá na carenagem do motor o símbolo do Instituto já a partir desta sexta-feira, quando começam os treinos livres para o GP de San Marino.