Pilotos consagrados correrão Super Mégane Uma nova categoria no automobilismo nacional, reunindo pilotos consagrados e com a distribuição de R$ 1 milhão em prêmios - R$ 100 mil por corrida e R$ 400 mil para o campeão. Assim será a Super Mégane, que este ano terá sua primeira temporada. O carro foi apresentado nesta quarta-feira, numa pista particular da fazenda do empresário Alcides Diniz, no interior de São Paulo. O campeonato terá seis etapas, a primeira em 31 de agosto, em Curitiba, e correrá junto com a F-Renault brasileira e a Copa Clio. A Super Mégane começou a nascer na metade do ano passado, idéia do ex-piloto Pedro Paulo Diniz, que em 2002 organizou a primeira temporada brasileira da F-Renault, para pilotos jovens, e da Copa Clio, para corredores que têm outras atividades fora das pistas. ?A intenção era trazer para a nova categoria pilotos experientes, selecionados, profissionais?, disse André Ribeiro, agora sócio de Diniz na PPD Sports. O carro da Super Mégane está sendo desenvolvido pela Action Power, empresa paranaense. Antes de ir à pista nesta quarta-feira completou algumas voltas no autódromo de Curitiba. O chassis é tubular de aço inox. O motor é um V6 de 315 cavalos e o câmbio, seqüencial de seis marchas. O Super Mégane pesa 760 quilos, sem o piloto (o peso final pode chegar a 900 kg, segundo os primeiros cálculos). O custo do carro é de US$ 74 mil, sem os impostos. Corredores - Entre os pilotos com presença confirmada estão Chico Serra, tricampeão brasileiro de Stock Car e que passou pela F-1 na década de 80: Raul Boesel, concorreu em todas as categorias top do automobilismo internacional e foi campeão mundial de marcas em 1987; e Luciano Burti, até o ano passado piloto de testes da Ferrari na F-1. Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão de Stock Car, e Cacá Bueno, também poderão competir. E Maurício Gugelmin, que deixou as pistas em 2001, retorna, agora do outro lado do muro: vai comandar uma equipe que terá dois carros. Pelas características, o Super Mégane poderá ser o carro de turismo mais rápido do Brasil, superando em velocidade os Stock Car. Diniz, porém, garante que sua intenção não é concorrer com a categoria. ?Nossa preocupação é fazer o automobilismo crescer no País. Se fizéssemos um carro parecido, poderíamos criar uma divisão. Não é o caso.?