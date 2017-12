Pilotos criam instituto de caridade Na entrevista coletiva de apresentação da nona edição das 500 Milhas de Kart, nesta quinta-feira, no kartódromo da Granja Viana, o piloto que mais venceu a competição, Tony Kanaan (cinco vezes), em parceria com Rubens Barrichello, fez uma declaração surpreendente: ?Eu e o Rubinho criamos o Instituto Barrichello-Kanaan para atender a crianças e idosos carentes?. Os dois frearam por uns dias suas atividades na entidade para treinar e acelerar fundo na corrida deste sábado. Nesta sexta será definido o grid, formado por 74 karts. Nesta quinta eles receberam Dan Wheldon, campeão da IRL, seu companheiro de equipe. O piloto da Honda na Fórmula 1, Rubinho, e da Andretti-Green na IRL, Kanaan, já colaboram com entidades assistenciais. ?Uma casa de idosos em Interlagos e, no meu caso, crianças com câncer?, disse Kanaan. ?Eu perguntei para o Rubinho por que nós não criamos o nosso próprio instituto e ele topou?. O projeto prevê a construção de uma sede própria. ?Estamos procurando o lugar lá pelos lados de Interlagos. A idéia não é só ajudar, mas formar, quem sabe, mecânicos?. O Instituto Barrichello-Kanaan já existe oficialmente. ?Temos até CNPJ e impressiona como a burocracia é grande no Brasil, como é difícil fazer caridade?. Rubinho não esteve nesta quinta no kartódromo, mas, a partir das 11 horas desta sexta, a maioria dos pilotos dos 74 karts participará dos treinos livres, divididos em dois grupos de 37. A sessão de classificação começa às 13 horas e terá 15 minutos para cada grupo. Os cinco mais rápidos de cada um farão, a partir das 14h30, o top qualifying. Cada piloto terá direito a uma única volta lançada. No ano passado, Rubinho estabeleceu a pole position, com 57s915. A largada, no sábado, será à meia-noite. Felipe Massa, da Ferrari, Christian Fittipaldi, Marco Andretti - filho de Michael Andretti -, Felipe Giaffone e Wade Cunninghan - campeão da Infinity Pro Series - são outros nomes famosos da prova.