Pilotos da F-1 falam do GP e da Copa A Copa do Mundo também desperta bastante atenção na Fórmula 1. Nesta sexta-feira, antes de sentar na sua Ferrari para os primeiros treinos livres do GP do Canadá, Michael Schumacher, o lider do Mundial, estará acompanhando pela TV os jogos da Copa. "Acordo cedo para assistir às partidas. Não vi até agora nenhuma equipe muito superior às demais", disse Schumacher. A Williams, de Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, tem modificações importantes no seu carro, para tentar vencer a Ferrari. Talvez por saber da eficiência de seu carro, Schumacher falou nesta quinta-feira mais de Copa do Mundo que de Fórmula 1. Ele comparou o time de seu país aos demais com maiores chances de serem campeões. "Alemanha, Brasil, França, Argentina e Inglaterra estão no mesmo nível." A seleção brasileira recebeu análise à parte. "Os turcos revelaram-se adversários difíceis e duros, mas o Brasil mostrou força." O piloto passou uma semana numa fazenda do Texas, junto de sua mulher, Corinna. "Ela adora cavalgar e eu aprendi muita coisa, foi divertido." Giancarlo Fisichella, da Jordan, que tradicionalmente se dá bem no Canadá, considera a Itália a seleção mais forte da Copa. "Honestamente, é o melhor time, ainda que Brasil e Argentina tenham também me impressionado." Outro italiano, Jarno Trulli, da Renault, aposta que a Itália estará na final da Copa. "Assisti à nossa estréia e gostei muito. Só espero que não aconteça o mesmo da EuroCopa." A Itália cedeu o empate para a França no último minuto e depois perdeu na prorrogação. Outro voto para a Itália veio do australiano Mark Weber, da Minardi. "Infelizmente meu país não está na competição. Estou com Fisichella, a Itália me parece a melhor." Frank Williams compreendeu que se não modificasse bastante o seu carro não daria para tentar lutar pelas vitórias com a Ferrari. Resultado: a Williams vem alterando seu FW24 numa velocidade maior da normal. Para a prova no circuito Gilles Villeneuve, oitava do campeonato, Patrick Head, diretor-técnico da Williams, orientou a produção de uma nova aerodinâmica no conjunto traseiro. "Devemos ser mais rápidos", disse Montoya. O novo assoalho deveria ter sido testado em Silverstone, semana passada, mas choveu. "O fato de termos vencido bem aqui ano passado (com Ralf Schumacher), mais as novidades técnicas me dão mais confiança num bom desempenho", falou o colombiano. O vencedor da última corrida, em Mônaco, David Coulthard, da McLaren, comentou que comemorou tanto a vitória em Mônaco que não sobrou muito tempo para acompanhar a Copa. "Aproveitamos a chance que tínhamos de vencer. Aqui ficarei surpreso se largar na primeira fila." O escocês transferiu para a Michelin, marca usada pela McLaren, uma eventual performance acima da esperada. Rubens Barrichello, da Ferrari, não assistiu à estréia do Brasil porque naquele instante estava viajando para Miami. Felipe Massa, da Sauber, preferiu falar de Fórmula 1, ao lembrar que ano passado Kimi Raikkonen terminou a prova em quarto. "A Sauber será bem mais competitiva que em Mônaco." Enrique Bernoldi, da Arrows, vê nas características da pista, "onde potência e tração contam muito", sua melhor chance até agora de obter um bom resultado. Os organizadores do GP do Canadá mexeram no traçado da pista. O famoso haipin, localizado no fim de um longo trecho de aceleração plena, foi antecipado, ou seja, a reta encurtada em cerca de 30 metros para ampliar a zona de escape. Outra alteração importante ocorreu na saída de box, que agora ficou mais segura. Os treinos nesta sexta-feira serão das 12 às 13 horas e das 14 às 15 horas, horários de Brasília. Montreal está uma hora atrás.