Pilotos da F-Renault temem a chuva Os primeiros treinos para a sétima etapa do Brasileiro de F-Renault acontecem nesta sexta-feira, no autódromo de Londrina, e os pilotos têm uma preocupação extra: a ameaça de chuva. Como o circuito tem poucas áreas de escape e boa parte da pista de 3.145 metros é contornada por muros, o temor é de que aconteçam muitos acidentes. No entanto, a maior parte dos pilotos tem a vantagem de conhecer a pista, que teve etapa em junho. Aquela prova foi vencida pelo paulista Lucas di Grassi, atual líder do campeonato, com 93 pontos. Lucas di Grassi entende que, com chuva ou pista seca, o importante é obter boa colocação no grid. "Nossa equipe tem os referenciais da pista, então estou tranqüilo. Meu objetivo é largar o mais na frente possível. É importantíssimo correr no bloco dianteiro."