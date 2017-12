Pilotos da F1 criarão código de conduta Já que a FIA não assumiu, como deveria, a responsabilidade por esclarecer o que é permitido e o que é proibido fazer nas ultrapassagens, os próprios pilotos irão estabelecer o seu código de conduta. Os 20 pilotos que disputam a Fórmula 1 se reunirão nos dias do GP de Mônaco, próxima etapa da temporada, dia 23, para tratar do assunto. Depois do GP de San Marino, Juan Pablo Montoya e Michael Schumacher discutiram diante dos jornalistas. O colombiano da Williams acusou o piloto da Ferrari de atitude desleal e afirmou que a FIA julga o comportamento de Schumacher e os demais de forma distinta.