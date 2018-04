Pilotos da F1 são barrados em Interlagos

"Não nos deixaram passar no portão principal. Fecharam o túnel e não nos deixaram entrar, então ficamos meia hora esperando do lado de fora", relatou. "Tivemos de dar a volta e tentar entrar no outro lado do circuito. Ficamos (dizendo): 'Temos uma entrevista coletiva da FIA e vocês vão pagar a multa'. Afinal nos deixaram atravessar o circuito e nós entramos", completou.

Button ganhou os primeiros pontos da sua carreira em Interlagos, há 11 anos, pela Williams, e em São Paulo foi campeão em 2009 pela Brawn. Mas só subiu ao pódio no Brasil uma vez, e há seis anos não fica entre os três primeiros.

"Espero ir um pouco melhor desta vez", disse o vice-líder num Mundial já vencido por antecipação pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull. "O campeonato está ganho, podemos nos divertir bastante neste fim de semana", encerrou.