Pilotos da Ferrari fazem treinos opostos no Bahrein Os pilotos da Ferrari tiveram uma quinta-feira bem distinta durante os treinos da Fórmula 1 no autódromo do Bahrein. O brasileiro Felipe Massa foi o mais rápido, marcando 1min30s567. Já o alemão Michael Schumacher enfrentou problemas mecânicos, fazendo o pior tempo do dia. Schumacher foi obrigado a interromper os treinamentos na 21ª volta, quando a sua Ferrari quebrou. Quem também esteve na pista foi o brasileiro Rubens Barrichello (Honda), que fez o quarto melhor tempo, com 1min31s590. O primeiro Grande Prêmio da temporada da Fórmula 1 acontece no dia 12 de março, justamente no Bahrein. Veja a classificação dos treinos no Bahrein: 1.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min30s567 (90 voltas) 2.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min31s254 (133) 3.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min31s381 (56) 4.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min1s590 (100) 5.º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min32s623 (62) 6.º Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1min32s623 (21)