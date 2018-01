Pilotos da Ferrari se divertem no gelo Enquanto o espanhol Fernando Alonso testava o novo carro da Renault em Jerez de la Frontera (Espanha), o clima na Ferrari era outro nesta sexta-feira. O alemão Michael Schumacher e o brasileiro Felipe Massa se divertiram bastante numa corrida sobre o gelo, no tradicional encontro da equipe italiana com a imprensa internacional em Madonna di Campiglio (Itália). Mas, apesar do momento de descontração, Schumacher e Massa retomam já na segunda-feira a preparação da Ferrari para o Mundial de Fórmula 1, que vai começar no dia 12 de março, no GP do Bahrein. Eles irão participar de testes em Fiorano, na Itália. Nesta sexta-feira, Schumacher, Massa, os pilotos de testes da Ferrari, Luca Badoer e Marc Gene, e ainda Sete Gibernau e Loris Capirossi, pilotos da Ducati na MotoGP, também patrocinados pela Marlboro, disputaram uma corrida de carros numa pista improvisada sobre o lago central da pequena cidade de Madonna di Campiglio, nos Alpes. Cerca de 3 mil pessoas acompanharam o espetáculo, realizado sob temperatura de 10 graus negativos. "Eu nunca havia dirigido sobre a neve, é impressionante o que escorrega", disse o brasileiro Felipe Massa. A orientação era para que fosse uma apresentação de habilidade num terreno sem aderência, com automóveis Fiat Panda 4 x 4, preparados nas famosas oficinas de Carlo Abarth. Pela primeira vez foram usados carros em vez de karts. Mas, na hora que autorizaram a largada, o que se viu foi uma tentativa feroz de os pilotos das motos desejarem, a todo custo, permanecerem na frente dos da Fórmula 1. E conseguiram. Gibernau cruzou em primeiro, com Schumacher em segundo, seguido por Capirossi, Badoer, Massa e Gene. Todos muito próximos.